Я директор предприятия какие заблаговременные противопожарные мероприятия я должен организовать?

Обществознание
Я директор предприятия какие заблаговременные противопожарные мероприятия я должен организовать?
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Допустим, установить в помещениях работающие огнетушители. Провести специальный день, в который рассказать подчиненным, как ими пользоваться. Если предприятие производит что-то взрывоопасное или при изготовлении чего-то требуется огонь, то все рабочие должны получить инструктаж по технике безопасности. Ну, ещё стоит вовремя проверять проводку в помещениях, во избежание коротких замыканий. И установить на потолках поливалки, которые от дыма срабатывают автоматически. Назначить ответственных за пожарную безопасность в определённые дни, чтобы они следили за порядком. Надеюсь, этого хватит.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Физика
Тело брошено вертикально вверх со скоростью 5 м/с. определите максимальную высоту подъема? ускорение свободного падения принять 10 м/с^2
Ответить
Русский язык
Если после с в корне с чередующейся гламной есть эта буква то в корне пишется а кр??ссворд
Ответить
Обществознание
Что составляет духовный мир человека!!!СРОЧНО
Ответить
Литература
Герои сказки царевна лягушка : 1) слово из 8 букв, предпоследняя "о" 2) двойное слов?? 8букв (пятая буква в слове "л") пробел 9 букв 3) 12 бу...
Ответить
История
Как охотились на медведя в восьмом веке
Ответить