Я директор предприятия какие заблаговременные противопожарные мероприятия я должен организовать?

Гость: Гость:

Допустим, установить в помещениях работающие огнетушители. Провести специальный день, в который рассказать подчиненным, как ими пользоваться. Если предприятие производит что-то взрывоопасное или при изготовлении чего-то требуется огонь, то все рабочие должны получить инструктаж по технике безопасности. Ну, ещё стоит вовремя проверять проводку в помещениях, во избежание коротких замыканий. И установить на потолках поливалки, которые от дыма срабатывают автоматически. Назначить ответственных за пожарную безопасность в определённые дни, чтобы они следили за порядком. Надеюсь, этого хватит.