Я директор предприятия какие заблаговременные противопожарные мероприятия я должен организовать?
Обществознание
Я директор предприятия какие заблаговременные противопожарные мероприятия я должен организовать?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Допустим, установить в помещениях работающие огнетушители. Провести специальный день, в который рассказать подчиненным, как ими пользоваться. Если предприятие производит что-то взрывоопасное или при изготовлении чего-то требуется огонь, то все рабочие должны получить инструктаж по технике безопасности. Ну, ещё стоит вовремя проверять проводку в помещениях, во избежание коротких замыканий. И установить на потолках поливалки, которые от дыма срабатывают автоматически. Назначить ответственных за пожарную безопасность в определённые дни, чтобы они следили за порядком. Надеюсь, этого хватит.
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