Тело брошено вертикально вверх со скоростью 5 м/с. определите максимальную высоту подъема? ускорение свободного падения принять 10 м/с^2
Физика
Тело брошено вертикально вверх со скоростью 5 м/с. определите максимальную высоту подъема? ускорение свободного падения принять 10 м/с^2
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Vo=5 м/с g=10 H-? H=Vot-5t² V=Vo-10t (V=0 верхняя точка) t=Vo/10=0.5 c H=5*0.5-5*0.25=1.25 м
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