Які події відбувалися в житті Тараса Шевченка після арешту в Києві 1847 року?

Українська література
Які події відбувалися в житті Тараса Шевченка після арешту в Києві 1847 року?
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Гость:
Потім був відправлений у заслання у Оренбурську фортецю де було заборено малювати й писати
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