Имеется сосуд с газом. Если сосуд нагревать, будет ли изменяться средняя длина свободного пробега молекулы в сосуде: а) сосуд закрытый? б) в сосуде имеется отверстие? ПОМОГИТЕ, ПОЖАЛУЙСТА)
Физика
Имеется сосуд с газом. Если сосуд нагревать, будет ли изменяться средняя длина свободного пробега молекулы в сосуде: а) сосуд закрытый? б) в сосуде имеется отверстие? ПОМОГИТЕ, ПОЖАЛУЙСТА)
Ответ(ы):
Гость:
Очевидно, средняя длина свободного пробега молекулы прямо пропорционально средней квадратичной скорости данной молекулы. Средняя квадратичная скорость равна V = sqrt( 3 R T / M ) Таким образом, даем ответ: а) т.к. температура увеличивается, то сред. дл. своб. пробега молекулы увеличится б) т.к. нагретый газ будет передавать кинетическую энергию молекул молекулам воздуха, то мы можем считать так: сначала ср. дл. своб. пробега мол-лы увеличивается, а затем, при уравновешивании температуры между воздухом и газом, ср. дл. своб. пробега мол-лы остается неизменной. Рассматриваем идеальный газ.
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