-В анафазе митоза полный набор хромосом и ДНК в клетке соответствует формуле? 1) 2n2c 2) n2c 3) 2n4c 4) 4n4c -В анафазе митоза соотношение количества хромосом и количества ДНК у каждого полюса клетки равно? 1) nc 2) 2n2c...

Биология
-В анафазе митоза полный набор хромосом и ДНК в клетке соответствует формуле? 1) 2n2c 2) n2c 3) 2n4c 4) 4n4c -В анафазе митоза соотношение количества хромосом и количества ДНК у каждого полюса клетки равно? 1) nc 2) 2n2c 3) 4n4c 4) n2c Очень срочно нужна помощь! Спасибо большое , если сможете помочь! Большая просьба ответить сразу на 2 вопроса, а не на один, если есть ответ лишь на один, дайте возможность ответить тем, кто знает на все два. Спасибо за понимание
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Гость:
1)4 2)2 пока удачи!!,,,,,,,,
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