Интересные факты финского железнодорожного моста

Гость: Гость:

Интересные факты: Первоначально мост планировали назвать в честь императора Александра I, однако за мостом сперва закрепилось наименование «Новый», а потом — «Финляндский», так как мост был построен на средства Великого Княжества Финляндского и соединял Финляндскую железную дорогу с другими железными дорогами Российской империи. Финляндский железнодорожный мост — это два отдельных моста, которые практически вплотную примыкают друг к другу. Каждый из них состоит из 4 одинаковых арочных пролетов над водной гладью и центрального разводного пролета. Мост исполнен по типу «с ездой понизу», а его проезжая часть подвешена к арочным фермам. На левом берегу Невы к Финляндскому мосту ведет эстакада. По своей конструкции Финляндский железнодорожный мост схож с другим мостом через Неву — Большеохтинским. Также конструкцию моста повторяет железнодорожный мост через Даугаву в Риге и отдаленно — арочный мост в Сиднее. Финляндский мост неоднократно становился участником различных происшествий. Так, в 1963 году возле моста во время аварийной посадки приводнился пассажирский самолет Ту-124, а в 1983 году в мост врезался рефрижератор «Комсомолец Татарии», получив пробоину и затонув через несколько сотен метров. Мост обладает стратегической важностью, поэтому из-за террористической угрозы по мосту запрещено пешеходное и велосипедное движение. Длина моста — 538,24 м (с подходами — 1130 м). Финляндский железнодорожный мост включен в Единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) России.