Иррациональное уравнение : Корень из дроби 3х+26/20=11

Математика
Иррациональное уравнение : Корень из дроби 3х+26/20=11
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Возведём в корень получаем 3x+26/20=11 3x=11-26/20 3x=9,7 x=97/30=3 7/30 ответ x=97/30
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