Рвссчитайте сумму полученного кредита,если возвращено через 2 месяца 120 000руб.Банк начисляет проценты ежемесячно по ставке 24% годовых

Экономика
Рвссчитайте сумму полученного кредита,если возвращено через 2 месяца 120 000руб.Банк начисляет проценты ежемесячно по ставке 24% годовых
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Гость:
Ответ: 115 200 руб. т.е. 120 000 - (120 00 * 0.01) = 115 200
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