Рвссчитайте сумму полученного кредита,если возвращено через 2 месяца 120 000руб.Банк начисляет проценты ежемесячно по ставке 24% годовых
Экономика
Рвссчитайте сумму полученного кредита,если возвращено через 2 месяца 120 000руб.Банк начисляет проценты ежемесячно по ставке 24% годовых
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ответ: 115 200 руб. т.е. 120 000 - (120 00 * 0.01) = 115 200
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Окружающий мир
На контурной карте полушарий подпишите географические объекты Африки: * самый большой остров * самая длинная река * самые большие озёра * с...
Другие предметы