Исполнительный орган, избираемый гласными думами. (при Александре II)
Обществознание
Исполнительный орган, избираемый гласными думами. (при Александре II)
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Гость:
Управа, а также городской глава, который являлся председателем и исполнительного. и распорядительного органов.
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