Из бересты делают книги а из бамбука что делают на букву ,,К"
Литература
Из бересты делают книги а из бамбука что делают на букву ,,К"
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Гость:
костыли,каньян. ковер тоже
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