Укажите прилагательное которое образовано неверно: Трусливый-трусливейший Далёкий-самый далёкий Тоскливый-тоскливее Добрый-добрейший И почему неправильно
Русский язык
Укажите прилагательное которое образовано неверно: Трусливый-трусливейший Далёкий-самый далёкий Тоскливый-тоскливее Добрый-добрейший И почему неправильно
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Трусливейший образовано неверно, т.к это форма совершенства. Например Легкий-Легче,Быстрый-Быстрее. Правильно будет Трусливый-Трусливее.
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