Өтінемін достар тестке көмектесіндерш
Қазақ тiлi
Өтінемін достар тестке көмектесіндерш
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) а 14) д 15) с 4) а 13) а 11) с 7) в 3) с 5) а 2) в 6) с
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