Растить кофиценты электронного баланса j2+ HNO3-----HJO3+NO+H20
Химия
Растить кофиценты электронного баланса j2+ HNO3-----HJO3+NO+H20
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
3 J2 + 10 HNO3 = 6 HJO3 + 10 NO + 2 H2O
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