Из вершины развернутого угла провидены лучи ( в, с) угол ав=60 градусов, угол а с=30 гр??дусов. Найдите угол (а1 с), угол (в с)
Геометрия
Из вершины развернутого угла провидены лучи ( в, с) угол ав=60 градусов, угол а с=30 гр??дусов. Найдите угол (а1 с), угол (в с)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пусть один угол х, тогда другой х+50. Развернутый угол равен 180. Значит х+ х+50=180, 2х=180-50, 2х=130, х=65, 65+50=115. Ответ: 65 и 115
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
История
Химия
Даны вещества - кальций. соляная кислота. вода. оксид кальция.медь .гидроксид натрия .какие из них будут взаимодействовать напиши уравнения реакции...
Окружающий мир