Из вершины развернутого угла провидены лучи ( в, с) угол ав=60 градусов, угол а с=30 гр??дусов. Найдите угол (а1 с), угол (в с)

Геометрия

Из вершины развернутого угла провидены лучи ( в, с) угол ав=60 градусов, угол а с=30 гр??дусов. Найдите угол (а1 с), угол (в с)

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