Как гринев получил известие от марии что она ему сообщила

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Маша и Петр Гринев полюбили друг друга. Чувство Маши к Петру сильно и глубоко. Но в своей любви она более рассудительна. Маша разумно отказала Петру после получения письма от его отца, который противился браку сына с капитанской дочкой. Героиня была воспитана в патриархальных условиях: в старину брак без согласия родителей считался грехом. Кроме того, она знала, что отец, человек крутого нрава, не простит сыну женитьбы против его воли. Маша не хотела причинить боль любимому человеку, мешать его счастью. Она бескорыстна в любви, самоотверженна и тверда в своих убеждениях. Особенно эта твердость проявилась в главе «Сирота» , когда даже грозящая смерть от рук Швабрина не изменила, а только усилила любовь Маши к Петру. «Я никогда не буду его женой: я лучше решилась умереть и умру, если меня не избавят» , - такие слова бросает эта «тихая» девушка.