Как переводится am Wochenende im Fluss baden

Немецкий язык
Как переводится am Wochenende im Fluss baden
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В выходные купаться в реке
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