Как сравнить дроби 2/5 и 1/5 11/4
Математика
Как сравнить дроби 2/5 и 1/5 11/4
Ответ(ы):
Гость:
Перевести в десятичную дробь. 2/5 = 0,4 1/5 = 0,2 11/4 = 2,75
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