Какая из пометок в толковом словаре указывать что слово диалектное? А)перен. Б)о??л. В)спец . Г)устар.
Русский язык
Какая из пометок в толковом словаре указывать что слово диалектное? А)перен. Б)о??л. В)спец . Г)устар.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Второе обл. Диалектизм- это слова употребляемые только жителями той или иной местности
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Українська мова
Экономика
Норма времени на изготовление одного изделия составляет 12 минут . часовая тарифная ставка данной сложности труда 15 руб, в месяц 24 рабочих дня, п...