Какая из пометок в толковом словаре указывать что слово диалектное? А)перен. Б)о??л. В)спец . Г)устар.

Русский язык
Какая из пометок в толковом словаре указывать что слово диалектное? А)перен. Б)о??л. В)спец . Г)устар.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Второе обл. Диалектизм- это слова употребляемые только жителями той или иной местности
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