Какая из пометок в толковом словаре указывать что слово диалектное? А)перен. Б)о??л. В)спец . Г)устар.

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Какая из пометок в толковом словаре указывать что слово диалектное? А)перен. Б)о??л. В)спец . Г)устар.

Автор: Гость