Придумай рифму к слову гнать сочинить стихотворение совет всем детям из 4 строк используя эту рифму

Русский язык
Придумай рифму к слову гнать сочинить стихотворение совет всем детям из 4 строк используя эту рифму
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
я несу домой тетрадь, получил я двоек пять, будет рада моя мать, буду я сегодня "рассуждать"
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