Какие глаголы особоспрягаемые
Русский язык
Какие глаголы особоспрягаемые
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Разноспрягаемых глаголов в русском языке 4: ХОТЕТЬ, ЕСТЬ, БЕЖАТЬ, ДАТЬ. Их легко запомнить с помощью предложения ХОЧЕШЬ ЕСТЬ - БЕГИ, ДАДУТ. В разных формах они имеют окончания разных спряжений, поэтому их называют разноспрягаемыми. Например: хочЕШЬ - 1 спр., хотЯТ - 2 спр.
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