Какие глаголы особоспрягаемые

Гость: Гость:

Разноспрягаемых глаголов в русском языке 4: ХОТЕТЬ, ЕСТЬ, БЕЖАТЬ, ДАТЬ. Их легко запомнить с помощью предложения ХОЧЕШЬ ЕСТЬ - БЕГИ, ДАДУТ. В разных формах они имеют окончания разных спряжений, поэтому их называют разноспрягаемыми. Например: хочЕШЬ - 1 спр., хотЯТ - 2 спр.