Какие вещества поступают от стебля и листьев к корню? 1)соли 2)минеральные кислоты 3)органические вещества 4)удобрения ?????СРОЧНАААААА
Биология
Какие вещества поступают от стебля и листьев к корню? 1)соли 2)минеральные кислоты 3)органические вещества 4)удобрения ?????СРОЧНАААААА
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