Какие вещества поступают от стебля и листьев к корню? 1)соли 2)минеральные кислоты 3)органические вещества 4)удобрения ?????СРОЧНАААААА

Биология

Какие вещества поступают от стебля и листьев к корню? 1)соли 2)минеральные кислоты 3)органические вещества 4)удобрения ?????СРОЧНАААААА

Автор: Гость