Объяснить орфограмы в словах музыке, литературе, математике, астрономии, ботанике
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Объяснить орфограмы в словах музыке, литературе, математике, астрономии, ботанике
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Это слова женского рода. В дательном падеже пишется окончание -Е. Астрономия - оканчивается на Я - поэтому пишется -И...
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