Каким изображен в поэме молодой опричник Кирибеевич? Назовите главные четры его характера. Можно ли считать этот образ воплощением реального характера опричника времен Ивана Грозного? Почему?

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Образ Кирибеевича в поэме Михаила Юрьевича Лермонтова «Песня про царя Ивана Васильевича, молодого опричника и удалого купца Калашникова» — образ отрицательного героя. Кирибеевич — любимый опричник царя. Вот как описывает его в поэме М.Ю. Лермонтов: «удалой боец, буйный молодец», «младой голубь сизокрылый».Он сидит на пиру у царя, но «в золотом ковше не мочил усов; опустил он в землю очи темные, опустил головушку на широку грудь, а в груди его была дума крепкая».И на вопрос царя: «Али думу затаил нечестивую? Али славе нашей завидуешь?» отвечает его любимый опричник, что сердце не дает ему радоваться царскому застолью:Сердца жаркого не залить вином, Думу черную не запотчевать!Отвечает царю Кирибеевич смело, что, если прогневал он царя своей кручиною, может он рубить ему буйну голову:А прогневал я тебя — воля царская: Прикажи казнить, рубить голову, Тяготит она плечи богатырские, И сама к сырой земле она клонится.Однако в ответе царю слышна не только смелость — Кирибеевич похваляется перед царем, что «не родилась та рука заколдованная ни в боярском роду, ни в купеческом», которая смогла бы его победить. Да и, кроме того, он говорит:Аргамак мой степной ходит весело, Как стекло горит сабля вострая; А на праздничный день твоей милостью Мы не хуже другого нарядимся.Все же любимый опричник царя Кирибеевич хитрит в ответе царю — не говорит он царю всей правды о том, что волнует его сердце, ведь приглянувшаяся ему молодушка, которая на него «не глядит, не любуется, полосатой фатой закрывается», — замужняя женщина. Кирибеевич же представляет ее царю только, что «родилась она в семье купеческой, прозывается Аленой Дмитриевной». Потому автор и говорит такие слова:Ой ты гой еси, царь Иван Васильевич! Обманул тебя твой лукавый раб, Не сказал тебе правды истинной, Не поведал тебе, что красавица В церкви божией перевенчана, Перевенчана с молодым купцом, По закону нашему христианскому…Кирибеевич, который вначале «добрый молодец», становится теперь «лукавым рабом», утаивая правду от царя. Образ Кирибеевича — это образ любимого опричника царя, который считает, что ему все дозволено. Он позарился на жену другого человека — купца Калашникова. Когда он встречает Алену Дмитриевну, то говорит ей:Что пужаешься, красная красавица? Я не вор какой, душегуб лесной, Я слуга царя, царя грозного, Прозываюся Кирибеевичем, А из славной семьи из Малютиной.Хоть он и говорит, что он не вор и душегуб, но мы видим, что он даже хуже: он опозорил честную женщину перед всеми людьми. Алена Дмитриевна — замужняя женщина и верна была своему мужу, а Кирибеевич стал ее «цаловать-ласкать» на глазах у всех — «смотрели в калитку соседушки», которые смеялись над ней и показывали на нее пальцем. Вот и меркнет после этого образ «доброго молодца» Кирибеевича, и мы видим совсем другую картину: Кирибеевич не только «лукавый раб» царя, но уже и «злой опричник», «опозоривший, осрамивший» невинную женщину. Когда Кирибеевич выходит на кулачный бой биться, автор говорит о нем только, что он «удалой Кирибеевич». Посмотрим, как разительно отличается его поведение от поведения его противника — купца Калашникова.Царю в пояс молча кланяется Скидает с могучих плеч шубу бархатную, Подперши в бок рукою правою, Поправляет другой шапку алую, Ожидает он себе противника…Купец же Калашников, выходя на бой, кланяется царю грозному, потом белому Кремлю, святым церквам и всему народу русскому. В поведении Кирибеевича сквозит бахвальство. В ответ на его поведение купец Калашников говорит, что он вышел «не шутку шутить, не людей смешить», а вышел он на «страшный бой, на последний бой». Кирибеевич, слыша такие слова купца Калашникова, который, кроме того, разоблачает его, говоря, что «он не позорил чужой жены» в отличие от своего противника, бледнеет:Бойки очи его затуманились, Между сильных плеч пробежал мороз, На раскрытых устах слово замерло.В этом бою купец Калашников победил Кирибеевича еще до удара. Победу над ним одержал он силой духа своего, ведь не за правое дело боролся Кирибеевич, потому-то и упал опричник молодой «будто сосенка, во сыром бору под смолистый корень подрубленная». И хоть победил его купец Калашников в честном бою, но царь не простил тому смерти своего любимца — повелел он казнить его. В заключение я хочу сказать, что, хоть Кирибеевич и отрицательный герой, но мне его жалко. Он умер молодым из-за своей любви. Конечно, если бы он не позволил себе вольностей, то такой смерти у него, наверное, не было бы. В ней он виноват сам, но тут есть и вина царя, который очень любил своих опричников и во всем потакал им.