В магазин завезли 700 кг овощей которые были проданы за 3 дня в первый день было продано 40% овощей, во второй 58%остатка. Определите массу овощей, проданных в третий день

Математика

В магазин завезли 700 кг овощей которые были проданы за 3 дня в первый день было продано 40% овощей, во второй 58%остатка. Определите массу овощей, проданных в третий день

Автор: Гость