В магазин завезли 700 кг овощей которые были проданы за 3 дня в первый день было продано 40% овощей, во второй 58%остатка. Определите массу овощей, проданных в третий день
Математика
В магазин завезли 700 кг овощей которые были проданы за 3 дня в первый день было продано 40% овощей, во второй 58%остатка. Определите массу овощей, проданных в третий день
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В первый день продали 700*0.4=280 кг во второй день продали 280*0.58=162.4 кг в третий день продали 700-280-162.4=257.6 кг4 года назад
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