Каким реагентом узнать раствар сульфата калия 1012dimaminov
Химия
Каким реагентом узнать раствар сульфата калия 1012dimaminov
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Добавь к нему BaCl, выпадет осадок белого цвета - ВаSO4
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