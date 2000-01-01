Визначити спосіб творення слів: напарник(збираючись у дорогу,добре вибирай напар??ика), супутник (у дорозі й палиця супутник), насмішника (з насмішки люди бувають, а в насмішника очі вилазять)

Українська мова

Визначити спосіб творення слів: напарник(збираючись у дорогу,добре вибирай напар??ика), супутник (у дорозі й палиця супутник), насмішника (з насмішки люди бувають, а в насмішника очі вилазять)

Автор: Гость