Вы осуждаете или оправдываете Лизавету Ивановну?Помогите пожалуйста
Литература
Вы осуждаете или оправдываете Лизавету Ивановну?Помогите пожалуйста
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Якщо дивитися на цю постань з боку автора, то автор показує свою нейтральну позицію до Альони Іванівни, а Родіон Разкольников навпаки, він всією душею ненавидить цю особу, звинувачує її у всіх його бідах , і у бідах тисячі людей. Я вважаю , що Альона Іванівна є справді поганою людиною, бо жорстоко знущається з своєї сестри Єлізавети, але вчинок Родіона- вбивство старої літньої жінки я строго засуджую, тому що це перечить усім законам.Ніхто не має права забирати у людини життя
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