Какими правами наделены политические партии- участники выборов?
География
Какими правами наделены политические партии- участники выборов?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Политическая партия наделенная основным законом права бороться за власть в государстве предстовляет собой благодаря этому праву своего рода наконечник копья древком которого придающим копью энергию являются союзные ей общественные организации.
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