Какое сходство и различие между белками и сложными углеводами

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Жиры,углеводы относятся к углеродным соединениям,то есть все они в своем составе имеют углерод, и называются- органическими. Углерод, имея такие химические свойства как:малый размер,наличие 4-х электронов,образованию прочных ковалентных связей,- составляет ее химическую основу биополимерам. Наиболее важное значение имеет способность атомов углерода соединяться друг с другом, образуя цепи больших и сложных органических молекул.Различие заключается в том,что тот же углерод легко образует ковалентные связи с другими биогенными элементами (обычно с Н, N, Р, О и S),которые входят в состав органических веществ-жиров,белкоа,углеводов.