«какой город имеет географические координаты 22 с. ш 88 в. д»?
География
«какой город имеет географические координаты 22 с. ш 88 в. д»?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Халдия (или полное название Халдия-Саб-Дистрикт). Это регион на малоазийском побережье Чёрного моря.
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