Какой квадратный корень из 81
Математика
Какой квадратный корень из 81
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Кводратный корень из 81 равен 9 ,т.к 9^2=81
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