Какой промежуток времени в 10 веков можете сказать ответ
История
Какой промежуток времени в 10 веков можете сказать ответ
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1 век это - 1000 лет
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