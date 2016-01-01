Какую функцию нервная система выполняет в организме?Какая ещё система органов вы??олняет аналогичную функцию?
Биология
Какую функцию нервная система выполняет в организме?Какая ещё система органов вы??олняет аналогичную функцию?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Нервная система выполняет такую функцию как раздрожение
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