Какую функцию нервная система выполняет в организме?Какая ещё система органов вы??олняет аналогичную функцию?

Биология
Какую функцию нервная система выполняет в организме?Какая ещё система органов вы??олняет аналогичную функцию?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Нервная система выполняет такую функцию как раздрожение
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