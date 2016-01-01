Написать сочинение на тему "Слава науке" Напишите пожалуйста сами, а не из интерн??та.

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Наука помогает нам в написании,решении,изучении каких либо предметов или другой информации.Нам нравится узнавать что-нибудь из научных журналов или статей,книг.Наука эт то что изучает разные интерестные вещи,места и т.п.Научные изобретения часто помогают людям в повседневной жизнь.Она учит людей многим новым и неопознанным ими знаниям.Наука это интерестное и познавательное изучение чего либо.Слава науке!Она нам очень нужна.