Хей, прошу вашей помощи нужно составить по 2 предложения с сочинительными союзам?? из каждой их группы ( соединительные, противительные, разделительные ) Вот союзы для предложений : соединительные : и, не только...но и про...

Русский язык
Хей, прошу вашей помощи нужно составить по 2 предложения с сочинительными союзам?? из каждой их группы ( соединительные, противительные, разделительные ) Вот союзы для предложений : соединительные : и, не только...но и противительные : но, зато разделительные : или, то..то
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Сегодня я ходила гулять с Машей и Мариной. Вчера я была не только в цирке, но и в кинотеатре. Бабушка ходила за грибами ,но она не собрала ни одного. Мама меня поцеловала,зато что я получила 5. Кто лучше кошка или собака?
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