Хей, прошу вашей помощи нужно составить по 2 предложения с сочинительными союзам?? из каждой их группы ( соединительные, противительные, разделительные ) Вот союзы для предложений : соединительные : и, не только...но и про...

Гость: Гость:

Сегодня я ходила гулять с Машей и Мариной. Вчера я была не только в цирке, но и в кинотеатре. Бабушка ходила за грибами ,но она не собрала ни одного. Мама меня поцеловала,зато что я получила 5. Кто лучше кошка или собака?