Когда во Франции завершился промышленный переворот ?

Гость: Гость:

Промышленный переворот во Франции начался позже, чем в Англии, и носил более затяжной характер. Первые машины во французской промышленности появились еще в конце XVIII в., но промышленная революция наступила в 1815-1830 г., А завершилась она только в 50-60-х годах XIX в., когда фабрично-заводская промышленность Англии уже давно переживал свой расцвет. Причина такого отставания в том, что общественно-политическое устройство Франции не способствовало в такой мере как это было в Англии, развитию производительных сил. В общем история большая :D