Кто впервые описал солнечную систему?

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Кто впервые описал солнечную систему?
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Клавдий Птолемей в тракте "Альмагест"
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