Куда упадёт человек, вперёд или назад если он столкнуться? подскользнется?
Физика
Куда упадёт человек, вперёд или назад если он столкнуться? подскользнется?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Смотря как толкнули но большенство назад
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Один трактор за 14ч может вспахать поле. Второй за 8ч. Какой трактор больше вспашет- первый за 7 ч или второй за 5ч
Математика
Цена товара понизилась на 20%, затем повысилась на 10% и стала стоить 550 тенге. Какова первоначальная цена товара?
Математика
В некотором классе при любой раздаче 200 конфет найдутся хотя бы двое школьников, п??лучившие одинаковое количество конфет ( возможно, и ни одной )...
Математика