Один трактор за 14ч может вспахать поле. Второй за 8ч. Какой трактор больше вспашет- первый за 7 ч или второй за 5ч
Математика
Один трактор за 14ч может вспахать поле. Второй за 8ч. Какой трактор больше вспашет- первый за 7 ч или второй за 5ч
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
первый трактор вспашет: 7/14=1/2(дробь) всего времени потратит, а значит 0,45 поля вспахает. второй трактор: 5/8(делим)=5/8(дробь)-поля вспахает трактор. 1/2 и 5/8 приводим к общему знаменателю. 4/8 и 5/8, в итоге второй трактор больше) 7/14 вспашет первый(дробь) 5/8 вспашет 2(дробь) Приводим к наименьшему общему знаминателю 28/56 первый трактор(дробь) 35/56 второй трактор(дробь) 28/56 меньше чем 35/56 7/14меньше чем5/8 Ответ:2 трактор вспахал больше
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Цена товара понизилась на 20%, затем повысилась на 10% и стала стоить 550 тенге. Какова первоначальная цена товара?
Математика
В некотором классе при любой раздаче 200 конфет найдутся хотя бы двое школьников, п??лучившие одинаковое количество конфет ( возможно, и ни одной )...
Математика