Морфологический разбор причастия питающей

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Корень - ПИТ; суффикс - А; суффикс - ЮЩ; окончание - ИЙ; Основа слова: ПИТАЮЩ Вычисленный способ образования слова: Суффиксальный ∩ - ПИТ; ∧ - А; ∧ - ЮЩ; ⏰ - ИЙ; корень - ПРИЧАСТ; суффикс - И; окончание - Е; Основа слова: ПРИЧАСТИ Вычисленный способ образования слова: Суффиксальный ∩ - ПРИЧАСТ; ∧ - И; ⏰ - Е;