Морфологический разбор причастия питающей

Русский язык
Морфологический разбор причастия питающей
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Корень - ПИТ; суффикс -  А; суффикс -  ЮЩ; окончание -  ИЙ;  Основа слова:  ПИТАЮЩ Вычисленный способ образования слова: Суффиксальный ∩ -  ПИТ; ∧ -  А; ∧ -  ЮЩ; ⏰ -  ИЙ;  корень - ПРИЧАСТ; суффикс -  И; окончание -  Е;  Основа слова:  ПРИЧАСТИ Вычисленный способ образования слова: Суффиксальный ∩ -  ПРИЧАСТ; ∧ -  И; ⏰ -  Е;  
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