Морской климат что это
География
Морской климат что это
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Морско́й кли́мат, или океанический климат — климат регионов, расположенных близко к морю, отличающийся небольшими суточными и годовыми шкалами температуры воздуха, высокой относительной влажностью, прохладным летом и мягкой зимой (в умеренных широтах), большой облачностью, вызванной интенсивной циклонической деятельностью, сильными ветрами. В условиях морского климата время наступления самых высоких и самых низких температур запаздывает (по сравнению с областями с континентальным климатом) на 1-2 месяца, а весна бывает холоднее осени. Формируется в условиях преобладающего влияния на атмосферу океанических пространств.
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