Морской климат что это

География
Морской климат что это
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Морско́й кли́мат, или  океанический климат —  климат регионов, расположенных близко к морю, отличающийся небольшими суточными и годовыми шкалами температуры воздуха, высокой  относительной влажностью, прохладным летом и мягкой зимой (в умеренных широтах), большой  облачностью, вызванной интенсивной  циклонической деятельностью,  сильными ветрами. В условиях морского климата время наступления самых высоких и самых низких температур запаздывает (по сравнению с областями с  континентальным климатом) на 1-2 месяца, а весна бывает холоднее осени. Формируется в условиях преобладающего влияния на  атмосферу океанических пространств.
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