Можете пожалуйста помочь решить. С 4 по 8 включительно ?

Математика
Можете пожалуйста помочь решить. С 4 по 8 включительно ?
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Гость:
4)  5) 6) 7) a)1/125     б)225     в)3 8) -7
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