Можете пожалуйста помочь решить. С 4 по 8 включительно ?
Математика
Можете пожалуйста помочь решить. С 4 по 8 включительно ?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
4) 5) 6) 7) a)1/125 б)225 в)3 8) -7
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Информатика
География
Одну из первых географических карт составил древнегреческий учёный : 1)Пифей 2)Г??натей 3)Геродот 4)Птолемей
Математика
Привезли 8 ящиков печенье и 6 ящиков конфет.Ящик с конфетами в 3 раза тяжелее ящика ??ечения. Сколько всего сладостей привезли, если печенья было 7...