Найдите плизз в тексте предложение с риторическим вопросом

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Найдите плизз в тексте предложение с риторическим вопросом
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Гость:
Разве можно быть зубастой? Разве можно быть размознёй?
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