Найдите плизз в тексте предложение с риторическим вопросом
Русский язык
Найдите плизз в тексте предложение с риторическим вопросом
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Разве можно быть зубастой? Разве можно быть размознёй?
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Литература
ПОМОГИТЕ, ПОЖАЛУЙСТА. Нужно найти выразительные средства связи. *** Благодарю!. .Вчера мое признанье И стих мой ты без смеха приняла; Хо...
Математика
Решение задач При помощи уравнений после обеда Марат наловил на двери бы меньше ч??м до обеда после того как он оставил половину всей выловленной р...