Один із суміжних кутів на 50 градусів менший за другий .Знайти ці кути.

Геометрия
Один із суміжних кутів на 50 градусів менший за другий .Знайти ці кути.
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Допустим, меньший угол - х, тогда больший - х+50. Составим уравнение: х+х+50=180 2х=180-50 х=130:2 х=65° 65+50=115° Ответ: 65° и 115°.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Литература
ПОМОГИТЕ, ПОЖАЛУЙСТА. Нужно найти выразительные средства связи. *** Благодарю!. .Вчера мое признанье И стих мой ты без смеха приняла; Хо...
Ответить
Биология
Костная ткань- это основной вид....
Ответить
Математика
Решение задач При помощи уравнений после обеда Марат наловил на двери бы меньше ч??м до обеда после того как он оставил половину всей выловленной р...
Ответить
Химия
Помогите решить Химию, 8 класс (см. вложение) 20 баллов лучшему
Ответить
Русский язык
Отметьте вариант, где НЕВЕРНО указана неопределённая форма глагола, от которой образована форма 3-го лица глагола А) отзовётся-отзываться. Б) прибе...
Ответить