Один із суміжних кутів на 50 градусів менший за другий .Знайти ці кути.
Геометрия
Один із суміжних кутів на 50 градусів менший за другий .Знайти ці кути.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Допустим, меньший угол - х, тогда больший - х+50. Составим уравнение: х+х+50=180 2х=180-50 х=130:2 х=65° 65+50=115° Ответ: 65° и 115°.
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