Найдите углы параллелограмма если они относятся как 5:1?

Гость: Гость:

1)180/6=30° 2)180-30=150° Сумма всех углов параллелограмма равна 360°, причём два угла принадлежащие одной стороне равны половине суммы всех углов, то есть 180°. А дальше я просто сложил 1 и 5, разделил на 180(это первый "меньший" угол равный 30°) и из 180° вычел 30° (это второй "больший угол"). НУ и вроде всё)))))