найдите угол между лучом OA к положительной полуоси OX если A (-4;4)

Геометрия
найдите угол между лучом OA к положительной полуоси OX если A (-4;4)
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Ответ(ы):
Гость:
Оси образуют углы в 90°. а ОА 45°  135°
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