найдите угол между лучом OA к положительной полуоси OX если A (-4;4)
Геометрия
найдите угол между лучом OA к положительной полуоси OX если A (-4;4)
Ответ(ы):
Гость:
Оси образуют углы в 90°. а ОА 45° 135°
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