Найти кол-во элементов в массиве привышающих сотню

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Найти кол-во элементов в массиве привышающих сотню
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