Напишите 4 меры принимаемые в россии для увелечения населения

Гость: Гость:

- упрощенная миграция, - попытки рекламы рождаемости и подключение церкви - программа "Здравоохранение" (касаемые снижения детской и младенческой смертности, искусственного оплодотворения, женского здоровья) ; - материнский капитал и повышение выплат за рождение и воспитание детей