Напишите 4 меры принимаемые в россии для увелечения населения

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Напишите 4 меры принимаемые в россии для увелечения населения
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
- упрощенная миграция, - попытки рекламы рождаемости и подключение церкви - программа "Здравоохранение" (касаемые снижения детской и младенческой смертности, искусственного оплодотворения, женского здоровья) ; - материнский капитал и повышение выплат за рождение и воспитание детей
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