Отзыв пьесы Александра Вампилова" Старший сын"

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Если начать пьесу А.В. Вампилова «Старший сын» читать, создаётся ощущение, что она написана совсем недавно. Настолько свеж и лёгок слог, актуален сюжет. Тем временем, пьеса создана почти полвека назад. А её автора, к большому сожалению, уже нет в живых. Студент мединститута Владимир Бусыгин и агент по торговле Семён Севостьянов, по прозвищу Сильва, провожают домой двух милых барышень, рассчитывая при этом на приглашение в гости. Но неожиданно для себя получают отказ. На электричку парни уже опоздали, переночевать им негде. Случайно услышав имя выходящего из своего дома старика Сарафанова, они решают воспользоваться ситуацией. Молодые люди, представившись его знакомыми, попадают в дом, где находится его сын – десятиклассник Васенька. Авантюрист Сильва внезапно огорошивает Васеньку известием о том, что Бусыгин… внебрачный сын Сарафанова. Дальнейшее поведение всех героев создаёт интригу. Наивный и чудаковатый Андрей Григорьевич Сарафанов с открытой душой принимает новоиспеченного сына. А остальные? В книге Вампилова «Старший сын» поднимается вопрос семейных и духовных связей. Проходимец Бусыгин помогает родным по крови сыну и дочери Сарафанова осознать их эгоистичность, понять всю ценность любви к отцу. В произведении Вампилова органично переплетаются комические и драматические моменты.