Напишите 5 вопросов о целях в жизни

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Напишите 5 вопросов о целях в жизни
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Основная цель в жизни? для чего тебе эта цель? что тебе даст эта цель? что натолкнуло тебя на выбор этой цели? чем эта цель поможет тебе в жизни?
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